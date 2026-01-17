مشاهدة أقوى المباريات مجانًا.. تردد قناة الوطنية سبورت...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 يناير 2026 05:19 مساءً - أعلن التليفزيون التونسي عن انطلاق قناة الوطنية سبورت التونسية 5 الجديدة، التي تنقل المباريات العالمية بجودة عالية دون انقطاع، وسط ترقبات من مشجعي كرة القدم ليتمكنوا من ضبطها والاستمتاع بمشاهدة أقوى المواجهات على أرض الملاعب.

لذلك ارتفعت معدلات البحث في "جوجل" عن تردد قناة الوطنية سبورت التونسية 5 الجديدة، ليتمكنوا من ضبطها ومتابعة أحدث الفعاليات الرياضية.

تردد قنوات تونس الرياضية الوطنية 1 على نايل سات

التردد: 11727.

الاستقطاب: أفقي (H).

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الوطنية التونسية 1 على نايل سات

التردد: 10779.

الاستقطاب: أفقي (H).

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الوطنية التونسية 2 على نايل سات

التردد: 10779. الاستقطاب: أفقي (H). معامل الترميز: 27500. معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

ويترقب عشاق كرة القدم موعد الإعلان عن تردد قناة الوطنية سبورت التونسية 5 الجديدة، والتي من المقرر الإفصاح عنها قريبًا.