حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 يناير 2026 05:19 مساءً - يتحضر ملعب سانتياغو برنابيو لفتح أبوابه في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة لاستقبال مواجهة تحمل الكثير من الضغوط على كاهل صاحب الأرض ريال مدريد، حيث يواجه ضيفه ليفانتي ضمن الأسبوع العشرين من سباق الدوري الإسباني في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين.

يلا شوت بلس..بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي الأسطورة مباشر بأعلى جودة hd دون تأخير

تأتي المباراة في ظل ظروف استثنائية يعيشها البيت الأبيض الذي فقد مؤخرًا خدمات مدربه تشابي ألونسو عقب خسارة السوبر وتلاها خروج صادم من الكأس على يد ألباسيتي.

وذلك جعل المدير الفني الجديد ألفارو أربيلوا في وضع حرج يتطلب منه تحقيق فوز عريض يعيد الهدوء للمدرجات الملكية ويحافظ على مركز الوصافة الذي يحتله الفريق برصيد 45 نقطة خلف الغريم برشلونة.

غيابات تشكيلة الميرينجي اليوم

يدخل ريال مدريد الميدان وهو يفتقد لركائز أساسية في خطه الخلفي بعد تأكد غياب أسماء وازنة مثل روديجر وميليتاو وألكسندر أرنولد بالإضافة إلى المهاجم رودريجو، وهو ما سيجبر أربيلوا على الاستعانة بدماء شابة متمثلة في راؤول أسينسيو ودين هويسن لترميم الدفاع أمام طموحات ليفانتي القابع في المركز التاسع عشر.

ومن المتوقع أن يعتمد الفريق على القوة الضاربة في الوسط والهجوم بتواجد بيلينجهام وفالفيردي خلف الثلاثي المرعب مبابي وفينيسيوس جونيور وأردا جولر، حيث يعوّل الجمهور على مهارة هؤلاء النجوم لفك شفرات دفاع الخصم مبكرًا وتجنب أي مفاجآت قد تزيد من أوجاع الفريق المحلية في هذا الموسم المتذبذب.

حكم مباراة ريال مدريد وليفانتي

أسندت لجنة الحكام مهمة إدارة هذه المباراة للحكم ميجيل سيسما إسبينوزا، بينما يتواجد خافيير إجليسياس فيلانويفا في غرفة تقنية الفيديو لضمان العدالة التحكيمية في هذا اللقاء المصيري.

مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر

سيكون عشاق الكرة الإسبانية على موعد مع البث المباشر عبر قناة beIN SPORTS 2 التي ستنقل أحداث الدقائق التسعين لحظة بلحظة.

وتنطلق صافرة البداية في الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر والرابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسط ترقب كبير لمعرفة ما إذا كان ليفانتي سيستغل جراح مدريد ويحقق نتيجة تاريخية أم أن كبرياء الملكي سيفرض كلمته في معقله التاريخي ليواصل رحلة مطاردة الصدارة.