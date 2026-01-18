تشكيل المغرب ضد السنغال في نهائي أمم إفريقيا.....

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 يناير 2026 12:33 مساءً - يترقب عشاق كرة القدم الإفريقية حول العالم إعلان تشكيل منتخب المغرب في المواجهة المرتقبة أمام السنغال، ضمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 المقام على الأراضي المغربية، في مباراة تخطف الأنظار وتحبس الأنفاس.

ويخوض أسود الأطلس النهائي الحلم أمام منتخب السنغال في قمة كروية تجمع بين الطموح والرغبة في كتابة التاريخ، حيث يسعى المنتخب المغربي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل استعادة اللقب القاري الغائب منذ سنوات طويلة.

وظهر المنتخب المغربي خلال مشواره في البطولة بصورة قوية، معتمدًا على التنظيم الدفاعي الصارم، والانضباط التكتيكي، إلى جانب الفاعلية الهجومية التي منحته التفوق في المواعيد الكبرى، ليصل إلى النهائي بثقة كبيرة وآمال عريضة.

تشكيل المغرب ضد السنغال في كأس أمم إفريقيا