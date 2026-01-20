كم وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 11:23 صباحاً - استهل الجنيه المصري تعاملات اليوم الثلاثاء بحالة من الثبات الواضح أمام الدولار الأمريكي، حيث لم تطرأ تغييرات جذرية على لوائح الصرف في معظم البنوك الكبرى.

وأظهرت لوحة التداول في البنك الأهلي المصري استقرارًا عند مستوى 47.35 جنيه للشراء و 47.49 جنيه للبيع، وهي ذات الأرقام التي تبناها بنك مصر في تحديثاته الصباحية.

بينما سجل بنك القاهرة مستويات أقل بقليل ليبقى الدولار لديه عند 47.10 جنيه لعمليات الشراء و 47.20 جنيه للبيع.

بما يعطي مؤشرًا على توازن العرض والطلب في السوق المصرفي المصري مع بداية الساعات الأولى من اليوم خاصة وأن مكاتب الصرافة الرسمية بدأت عملها بنفس أسعار البنوك الحكومية لضمان انسيابية حركة التحويلات المالية.

سعر الدولار في البنوك الخاصة

حافظت العملة الصعبة على توازنها دون قفزات مفاجئة، إذ استقر سعر الصرف في البنك التجاري الدولي وقناة السويس حول مستوى 47.38 جنيه للشراء و 47.48 جنيه للبيع.

بينما فضل بنك البركة وفيصل الإسلامي التحرك في نطاق سعري يقارب 47.35 جنيه للشراء، وذلك في وقت يترقب فيه المتعاملون أي تغيرات قد تطرأ على السياسة النقدية أو تدفقات الاستثمار الأجنبي.