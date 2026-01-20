موعد مباراة بيراميدز ضد الجونة في دور الـ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 11:23 صباحاً - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز اختبارًا جديدًا في مشواره ببطولة كأس مصر موسم 2025/2026، عندما يلتقي مع فريق الجونة، في مواجهة قوية تجمع بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ 16 من المسابقة المحلية.

ويدخل الموج الأزرق اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح في تخطي عقبة فريق مسار في دور الـ 32، عقب تحقيق فوز مستحق بهدفين دون مقابل، ليؤكد رغبته الجادة في المنافسة على اللقب، ومواصلة التقدم في البطولة التي تمثل أحد الأهداف الرئيسية للفريق خلال الموسم الجاري.

في المقابل، يسعى فريق الجونة إلى مواصلة مفاجآته في بطولة كأس مصر، بعدما تمكن من الإطاحة بفريق بترول أسيوط في الدور السابق، عقب فوزه بنتيجة 2-1، ليحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16، ويأمل في استغلال عامل الأرض من أجل إقصاء بيراميدز وتحقيق إنجاز جديد في المسابقة.

موعد مباراة بيراميدز ضد الجونة في كأس مصر

من المقرر أن تقام مباراة بيراميدز أمام الجونة، اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 02:30 بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز ضد الجونة في كأس مصر

تُنقل مباراة بيراميدز والجونة عبر شاشة قناة أون سبورت 1، الناقل الحصري لبطولة كأس مصر، حيث تقدم القناة تغطية شاملة للمواجهة، تشمل استوديو تحليلي قبل وبعد اللقاء، إلى جانب نقل أحداث المباراة بجودة عالية.