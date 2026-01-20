اشتري الآن أم انتظر؟ إعلان رسمي في أسعار الحديد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 11:23 صباحاً - بدأ المتابعون لسوق مواد البناء صباحهم اليوم الثلاثاء على حالة من الهدوء الملحوظ في أغلب أسعار حديد التسليح داخل المصانع المصرية، حيث أظهرت لوائح الأسعار استقرارًا عند مستويات متباينة تبدأ من 30,700 جنيه وتصل إلى 34,200 جنيه للطن الواحد.

بما يعكس رغبة الشركات الكبرى في الحفاظ على توازن السوق خلال الأسبوع الحالي خاصة مع ثبات الأسعار في شركات صناعية كبرى مثل حديد عز الذي سجل الرقم الأعلى، بجانب استقرار سعر السويس للصلب وبشاي والمراكبي والجارحي عند مستوياتهم المعهودة مؤخرًا.

بينما لم يطرأ تغيير على أسعار مصر ستيل والكومي لتبقى عند حدودها الدنيا التي تخدم قطاعًا كبيرًا من المقاولين.

ورغم حالة السكون العام إلا أن بعض العلامات التجارية شهدت تحركات عكسية غير متوقعة، فقد فاجأ حديد المصريين السوق بتراجع قيمته 500 جنيه في الطن، وفي المقابل اتجهت شركات أخرى مثل العلا والجيوشي للصلب نحو رفع أسعارها بقيم تراوحت بين 600 و700 جنيه.