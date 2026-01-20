موعد مباراة الأهلي ضد الخليج اليوم في قمة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 12:29 مساءً - يتواصل اهتمام جماهير الكرة السعودية بالبحث عن موعد مباراة الأهلي والخليج، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي لموسم 2025/2026، في مواجهة يسعى خلالها كل فريق لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، في ظل الصراع المشتعل على تحسين المراكز في جدول الترتيب.

ويخوض قلعة الكؤوس اللقاء وهو يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 34 نقطة، جمعها من نتائجه خلال الجولات الماضية، ويطمح الراقي إلى مواصلة الضغط على فرق المقدمة وتقليص الفارق في سباق المنافسة على المراكز المتقدمة.

في المقابل، يدخل فريق الخليج المباراة وهو في المركز الثامن برصيد 24 نقطة، ويسعى إلى الخروج بنتيجة إيجابية خارج ملعبه، سواء بالفوز أو التعادل، من أجل تعزيز موقعه في وسط جدول الترتيب ومواصلة نتائجه الإيجابية هذا الموسم.

موعد مباراة الأهلي ضد الخليج في دوري روشن السعودي

تُقام مباراة الراقي والخليج اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن يتم نقل المباراة عبر شبكة قنوات ثمانية.