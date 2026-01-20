بعد زيادة 70 جنيه.. سعر الذهب عيار 21...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 12:29 مساءً - استقرت أسعار الذهب في الأسواق المصرية خلال ساعات الصباح الأولى من اليوم الثلاثاء، وذلك بعد موجة من الارتفاعات الحادة التي شهدها المعدن النفيس بالأمس بقيمة بلغت 70 جنيه للجرام الواحد.

سعر الذهب عيار 21 و24

سجل عيار 21 -وهو الأكثر طلبًا في مصر- نحو 6240 جنيهًا للبيع، بينما استقر عيار 24 عند 7131 جنيهًا، وفي المقابل بلغت أسعار عيار 18 حوالي 5348 جنيه، وهو العيار الذي يفضله الكثيرون عند شراء المشغولات الذهبية نظرًا لتنوع تشكيلاته الفنية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

حافظ الجنيه الذهب على مستوياته بالقرب من 49,920 جنيه قبل احتساب الرسوم الإضافية التي تختلف من تاجر لآخر.

حساب المصنعية على الذهب

تعد المصنعية حجر الزاوية في تحديد السعر النهائي عند شراء الذهب، فهي تمثل كلفة التشكيل والعمالة واللمسات الفنية التي تضاف على المعدن الخام.

غالبًا ما تكون تكلفة المصنعية في عيار 18 أعلى منها في العيارات الأخرى نظرًا لدقة التصاميم، ولتجنب دفع مبالغ طائلة ينصح الخبراء بمقارنة الأسعار بين الصاغة والحصول دائمًا على فاتورة رسمية تضمن الوزن والدمغة.