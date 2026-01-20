القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الخليج في الدوري...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 12:29 مساءً - يترقب عشاق الكرة السعودية معرفة القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الخليج، والتي تُقام ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي لموسم 2025/2026، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

ويستضيف الأهلي نظيره الخليج مساء يوم الثلاثاء، في مواجهة قوية يسعى خلالها الفريق الأهلاوي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور، من أجل تحقيق فوز جديد يدعم حظوظه في المنافسة، ويعزز موقعه بجدول ترتيب الدوري.

يدخل نادي القرن الآسيوي اللقاء بتركيز كبير ورغبة واضحة في حصد النقاط الثلاث كاملة، خاصة مع إقامة المباراة على ملعبه ووسط جماهيره، وهو ما يمنح اللاعبين دفعة معنوية قوية لتقديم أداء قوي يرضي الطموحات الأهلاوية في المرحلة الحالية من الموسم.

في المقابل، يحل فريق الخليج ضيفًا على الأهلي في مهمة صعبة خارج الديار، لكنه يدخل المواجهة بطموح الخروج بنتيجة إيجابية، سواء بتحقيق الفوز أو اقتناص نقطة التعادل، في إطار سعيه لتحسين ترتيبه في جدول الدوري السعودي والابتعاد عن مناطق الخطر.

كيفية مشاهدة مباراة الأهلي ضد الخليج في الدوري السعودي

يمكن متابعة مباراة الأهلي ضد الخليج مباشرة عبر تطبيق ثمانية الذي يمتلك الحقوق الحصرية لبث مباريات الدوري السعودي للمحترفين وكافة البطولات المحلية، وتوفر تغطية مباشرة وحصرية لجميع أحداث اللقاء داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الخليج

خصصت قناة Thmanyah 1 HD لنقل مباراة الأهلي والخليج بشكل مباشر، لتكون الوجهة الرسمية والوحيدة لمتابعة اللقاء بجودة عالية ودون الحاجة لأجهزة إضافية.