إعلان رسمي في محلات الصاغة.. سعر جرام الفضة عيار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 12:29 مساءً - سجلت الفضة أرقام غير مسبوقة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث اندفعت الأسعار العالمية نحو قمة تاريخية جديدة بملامستها حاجز 94 دولار للأوقية، فهذه الموجة الصاعدة مدفوعة بحالة القلق التي تسيطر على الأسواق الدولية وتزايد التوجه نحو الأصول الآمنة.

خاصة مع التهديدات التجارية الأخيرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض ضرائب جمركية على دول أوروبية.

أسعار الفضة اليوم

لم تكن الصاغة المصرية بعيدة عن هذا المشهد، إذ شهدت أسعار الجرام بمختلف العيارات زيادات ملموسة استجابة للشاشات العالمية وزيادة الطلب على السبائك والجنيهات الفضية، حيث: