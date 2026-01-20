إعلان رسمي في سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم.. تحرك...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 12:29 مساءً - اتسمت تعاملات صباح الثلاثاء في أسواق الدواجن المصرية بنوع من الاستقرار النسبي في أسعار الفراخ البيضاء، حيث سجل الكيلو داخل المزرعة مبلغ يتراوح ما بين 65 و66 جنيه، ليصل إلى يد المستهلك النهائي في المحلات بمتوسط سعري يتراوح بين 75 و76 جنيه.

أما الدواجن الحمراء الساسو فقد حافظت على مكانتها السعرية المرتفعة قليلًا لتسجل 91 جنيهًا في البورصة، وتباع في الأسواق للمواطنين بسعر يتجاوز 100 جنيه بقليل.

ويعزو الخبراء هذا الثبات إلى توازن القوى بين العرض والطلب وتوافر الكميات المطلوبة في المزارع لتغطية احتياجات السوق المحلي اليومية دون وجود أزمات في حلقات التداول.

أسعار البيض اليوم

حملت تحديثات البورصة أخبارًا سارة للمستهلكين بخصوص أسعار البيض، إذ شهدت الكرتونة تراجع طفيف تراوح بين 3 و4 جنيهات، حيث استقر سعر البيض الأحمر عند 120 جنيه للجملة ليصل للمستهلك بنحو 130 جنيه.

بينما انخفض سعر البيض الأبيض ليسجل 118 جنيه في المزرعة ويباع في المحلات بـ 128 جنيه.