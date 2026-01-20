رسالة خاصة من ماكرون تثير الجدل بعد نشرها...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 02:19 مساءً - أثار الرئيس الأميركي "دونالد ترامب" جدل واسع بعد أن نشر على منصته الخاصة تروث سوشيال لقطة شاشة لرسالة منسوبة إلى الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" عبر فيها عن استغرابه وتشكيكه في موقف الولايات المتحدة تجاه قضية جرينلاند.

وأرفق ترامب الصورة بتعليق مقتضب جاء فيه أنها ملاحظة من الرئيس إيمانويل ماكرون، من فرنسا، فيما أظهرت الرسالة، بشكل جزئي، حديث ودي بين الطرفين، أكد فيه ماكرون اتفاقهما حول الملف السوري، وإمكانية تحقيق تقدم كبير بشأن إيران، قبل أن ينتقل للتساؤل قائلاً إنه لا يفهم ما الذي تفعله الولايات المتحدة بخصوص جرينلاند.

وتضمنت الرسالة كذلك مقترح من ماكرون بعقد اجتماع لمجموعة السبع في باريس بعد ظهر الخميس، مع إمكانية توجيه دعوات لعدد من الأطراف الدولية، من بينهم الأوكرانيون والدنماركيون والسوريون والروس، على هامش الاجتماع، إلى جانب دعوة مباشرة لترامب لتناول العشاء في باريس في اليوم نفسه.

ولم يظهر أي رد من ترامب ضمن لقطة الشاشة التي قام بنشرها، ما فتح الباب أمام تكهنات واسعة حول طبيعة الموقف الأميركي الحقيقي من مضمون الرسالة، خصوصاً في ظل التوتر المتصاعد بين واشنطن وعدد من الحلفاء الأوروبيين.

وتأتي هذه التطورات في وقت شهدت فيه الأيام الماضية تصعيد في التصريحات بين الجانبين، إذ سبق لماكرون أن وصف التهديدات الأميركية المرتبطة بجرينلاند بأنها غير مقبولة، كما رفض الانضمام إلى مبادرات اقترحها ترامب في ملفات دولية أخرى، وهو ما رد عليه الرئيس الأميركي بتصريحات حادة ولوح بإجراءات اقتصادية ضد فرنسا.