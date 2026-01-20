شديد البرودة وأمطار غزيرة.. الأرصاد الجوية تحذر من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 02:19 مساءً - تسود حالة طقس غير مستقرة على مدن محافظة مصر خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية لتوخي الحذر من التغيرات الجوية.

أوضح خبراء الأرصاد الجوية أنه ستكون حالة الطقس في الصباح الباكر شديدة البرودة وتشدد البرودة ليلًا.

وحذر الخبراء من تكون شبورة مائية في الصباح الباكر قد تصل إلى حد الضباب وتؤثر على الرؤية في أغلب الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى.

وبالنسبة لنشاط الرياح، تكون عالية في فترات متقطعة على أغلب أنحاء المدن والمحافظات، مع وجود فرص لسقوط الأمطار في الكثير من المناطق.

وأشارت إلى درجات الحرارة يوم الأربعاء 21 يناير 2026 في محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري لتكون الصغرى عند 14 درجة، والعظمى عند 22 درجة.

وفي يوم الخميس 22 يناير 2026، تكون درجة الحرارة في القاهرة الكبرى والوجه البحري الصغرى عند 13 درجة، والعظمى عند 21 درجة.

وبلغت درجات الحرارة يوم الجمعة 23 يناير 2026 في القاهرة الكبرى والوجه البحري، الصغرى عند 12 درجة، والعظمى عند 21 درجة

وفي السبت 24 يناير 2026، تكون درجة الحرارة في القاهرة الكبرى والوجه البحري، الصغرى عند 11 درجة، والعظمى عند 21 درجة.