الشباب في ورطة.. خطاب رسمي لرابطة دوري المحترفين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 02:19 مساءً - يواجه لاعبي نادي الشباب السعودي ورطة حقيقة بسبب مواعيد المباريات بمسابقتي الدوري السعودي للمحترفين ودوري أبطال الخليج.

ذلك الأمر، جعل نادي الشباب يوجه خطاب رسمي لرابطة دوري المحترفين لتأجيل مواجهته ضد النادي الأهلي السعودي.

ومن المقرر وفقًا لجداول المباريات، يوجه الشباب نادي الأهلي في 13 فبراير المقبل ضمن الجولة الثانية والعشرين.

وفي المقابل، من المقرر أن يواجه الشباب، نادي النهضة العماني يوم 11 فبراير المقبل ضمن الجولة الخامسة من منافسات دوري أبطال الخليج.

وبذلك لا يمكن للاعبي نادي الشباب إجراء مباراتين في أقل من 48 ساعة، بعد العودة من سلطنة عمان، فبأي الطرق سيتمكن من خوض مباراة ضد الأهلي في الدوري السعودي.

وعلى النقيض الأخر، يواجه الأهلي مباراة أمام نادي الأهلي دبي الإماراتي يوم 16 فبراير 2026، في دوري أبطال آسيا للنخبة.