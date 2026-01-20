مصير ميدو في يد المحكمة.. ماذا حدث داخل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 02:19 مساءً - في تطور مفاجئ اليوم الثلاثاء، قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية التحفظ على أحمد حسام "ميدو"، اللاعب السابق للزمالك والمنتخب، أثناء نظر أولى جلسات استئنافه على حكم سابق بحبسه شهرًا، والسبب يعود إلى اتهامه بسب وقذف الحكم الدولي محمود البنا عبر منشوراته على وسائل التواصل.

بدأت الجلسة منذ ساعات قليلة، حيث وصل ميدو إلى مقر المحكمة، وبعد سماع بعض الإفادات، أمر القاضي بالتحفظ عليه لحين إصدار القرار النهائي في الاستئناف، ويأتي ذلك بعد أن أصدرت المحكمة الاقتصادية في الدرجة الأولى حكمًا يشمل الحبس شهرًا، وغرامة 20 ألف جنيه، وتعويض مدني قدره 10 آلاف جنيه (مع بعض التقارير تشير إلى 20 ألفًا في التعويض).

وفي السياق ذاته، أوضحت المحكمة في أسباب حكمها السابق أن ميدو، بفضل شهرته الكبيرة كلاعب سابق مشهور محليًا ودوليًا، نشر تعليقات أثرت بشكل كبير بسبب جمهوره الواسع بين الشباب والمهتمين بالرياضة، مما زاد هذا الأمر من التأثير السلبي، وأضر بسمعة الحكم ومكانته، وأثر على مبادئ العدالة في الوسط الرياضي.

شددت المحكمة على أن حرية التعبير والنقد محمية دستوريًا، لكنها لا تسمح بالتجاوز إلى المساس بكرامة الآخرين أو التشهير بهم، مع العلم أن الشهرة لا تعطي الحق في استخدام المنصات لنشر الإساءات أو إثارة الفتنة داخل الوسط الرياضي، بل يجب الحفاظ على الاحترام والانضباط.

تعود القضية إلى بلاغ قدمه الحكم محمود البنا ضد ميدو، اتهمه فيه بالإساءة والقذف بعد مباراة معينة، حيث نشر ميدو تعليقات عبر حساباته الرسمية، وفي الجلسة اليوم، دافع ميدو عن نفسه قائلًا إنه يمارس عمله في النقد الرياضي ولم يقصد الإساءة الشخصية، كما أن محامي المدعي طالب بتأييد الحكم الأصلي، بينما ينتظر الجميع قرار المحكمة المستأنفة الذي سيحدد مصير ميدو في هذه القضية.