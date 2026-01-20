بالفيديو: تحذير شديد لـ سالم الدوسري من مُحللي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 02:19 مساءً - تحدث عدد من المحللين الفنيين في برنامج دورينا غير، عن مسيرة اللاعب سالم الدوسري لاعب نادي الهلال السعودي، وكشف البعض منهم بأن مكانه ضمن تشكيلة المدرب سيموني إنزاغي أصبح حاليًا في خطر.

تصريحات المحللين عن أداء سالم الدوسري

حيث حدث جدال فني بين المحللين محمد نور ومحمد الدعيع، وذلك حول مكانة سالم الدوسري في فريق الهلال السعودي، كما تحدثوا أيضا حول أداء الفريق مؤخرًا وصعوده للمركز الأول بالدوري السعودي.

أضاف المحلل محمد نور خلا حديثه قائلًا: "هل تعلمون من هو اللاعب الذي سيكون مهدد بالفعل بالخروج من التشكيل الأساسي من فريق الهلال؟ إنه سالم الدوسري، فلذلك يجب عليه بأن ينتبه جيدًا لأنه سيخسر مكانه بسبب تراجع مستواه".

بعد ذلك حدثت مشادة ما بين محمد نور مع محمد الدعيع، الذي قال الأخير "بالعكس الدوسري سيظل هو القائد والأسطورة في الهلال السعودي، وذلك لأنه يعتبر من أهم وأفضل اللاعبين الكبار الذي لا يمكن المساس بهم أو باسمهم، لأنه له خبرة كبيرة وحصل مرتين على جائزة أفضل لاعب آسيوي".