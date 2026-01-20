لديك فكرة برمجية؟ ”إيتيدا” تفتح لك باب النجومية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 03:29 مساءً - مسابقة اختبار البرمجيات التي أطلقتها هيئة إيتيدا مؤخرًا تفتح أبوابًا واسعة أمام الشباب المبدعين، حيث يدعو مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات التابع للهيئة الجميع للمشاركة في النسخة الرابعة من يوم اختبار البرمجيات، وذلك بهدف إيجاد حلول جديدة تعالج المشكلات اليومية في ضمان جودة البرمجيات.

مسابقة إيتيدا لاختبار البرمجيات

تسعى إيتيدا من خلال هذه المسابقة إلى رفع مستوى صناعة البرمجيات في مصر، وصقل المهارات المتخصصة لدى المطورين والمختبرين، حتى تتمكن المنتجات الرقمية المصرية من المنافسة بقوة على المستويين الإقليمي والدولي، وهذا يأتي ضمن رؤية الدولة لبناء اقتصاد رقمي يعتمد على الابتكار والمعرفة.

تدعو المسابقة طلاب الجامعات ومختبري البرمجيات والمطورين لتقديم أفكار عملية مبتكرة وكن الأمثلة على المجالات المطلوبة:

إنشاء حالات اختبار تلقائيًا.

كتابة نصوص اختبار آلية.

تحسين طرق تسجيل العيوب وفهم أسبابها الجذرية.

إنتاج بيانات اختبار وهمية.

ترتيب أولويات الاختبارات.

بناء أنظمة اختبار تصلح نفسها بنفسها.

إضافة إلى أي اقتراحات أخرى ترفع من كفاءة وجودة البرامج.

شروط مسابقة إيتيدا لاختبار البرمجيات

يشترط أن يكون الفريق مكونًا من خمسة أشخاص كحد أقصى، ويحق لكل شخص الانضمام إلى فريق واحد فقط.

يقدم كل فريق فكرة واحدة، وتكون المشاركة فردية دون تمثيل أي جهة رسمية أو شركة.

يجب الالتزام بالقيم الأخلاقية في اختيار أسماء الفرق ومحتوى الأفكار لضمان منافسة نزيهة وإيجابية.

موعد التقديم في مسابقة إيتيدا لاختبار البرمجيات

سيتم إبلاغ الفرق المقبولة في 15 فبراير، ثم تبدأ مرحلة التطوير من 5 أبريل حتى 7 مايو لتحويل الأفكار إلى نماذج أولية أو حلول كاملة، وسوف تعلن النتائج في 11 مايو خلال فعالية يوم اختبار البرمجيات، حيث تعرض الفرق المتأهلة أعمالها أمام لجنة تحكيم دولية، لذلك يجب أن تكون جميع العروض والمستندات باللغة الإنجليزية لتوحيد معايير التقييم.

ويذكر أن الجهة المنظمة تحرص على النزاهة التامة، فتشترط أن تكون الفكرة جديدة ولم تفز سابقًا في مسابقات مشابهة، وألا تكون منتجًا تجاريًا حاليًا أو مخططًا له قريبًا، في حين تُرفض أي مشاركة تتضمن تمييزًا أو إساءة أو مخالفة للأخلاق المهنية.

يُعد مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات، الذي أُنشئ عام 2001، الجهة الفنية الرئيسية لإيتيدا في تقديم الاستشارات والاعتمادات الدولية لشركات البرمجيات، مما يساعد على تطبيق أفضل المعايير العالمية في تطوير البرامج.

وتجدر الإشارة إلى أن آخر موعد لتقديم الأفكار هو 5 فبراير 2026، وللتسجيل والحصول على التفاصيل الكاملة، توجه إلى الموقع الرسمي لإيتيدا أو القنوات المعتمدة.