باقة مجانية.. القنوات الناقلة لمباراة ليفركوزن ضد أولمبياكوس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 03:29 مساءً - يحل نادي باير ليفركوزن الألماني ضيفاً ثقيلاً على نادي أولمبياكوس اليوناني مساء اليوم الثلاثاء، في مواجهة مرتقبة يحتضنها "ملعب كارايسكاكيس" بمدينة بيرايوس، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

موعد مباراة باير ليفركوزن ضد أولمبياكوس

تنطلق صافرة بداية اللقاء اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026، في الأوقات التالية:

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة

الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية

الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت أبوظبي.

كيفية مشاهدة مباراة باير ليفركوزن ضد أولمبياكوس

تُبث المباراة مباشرة وحصرياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر القناة الناقلة beIN Sports HD 6.

وتم تكليف المعلق نوفل باشي بالوصف والتعليق على أحداث اللقاء.

يمكنكم مشاهدة البث الرقمي لمتابعة المباراة عبر تطبيق TOD أو خدمة beIN CONNECT.