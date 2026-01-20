تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية للفنانة سهير زكي.....

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 03:29 مساءً - تعرضت الفنانة المعتزلة سهير زكي، لوعكة صحية شديدة خلال الأيام القليلة الماضية، مما تسبب ذلك لنقلها لأحد مستشفيات القاهرة ودخلت للعناية المركزة من أجل تلقى الرعاية الطبية اللازمة.

الحالة الصحية للفنانة سهير زكي

حيث نقلت الفنانة سهير زكي مؤخرًا لإحدى المستشفيات بالقاهرة، وجاء ذلك بعد إصابتها بمضاعفات الفترة القليلة نتيجة تعرضها للجفاف الشديد، فقد تم حجزها في العناية المركزة مع المتابعة الطبية الدقيقة لحالتها الصحية.

من المتوقع بأن تتحسن الحالة الصحية للفنانة سهير زكي الساعات المقبلة وفقًا لما أعلنته المصادر الطبية، وستغادر بذلك المستشفى لتلك العلاج اللازم وإجراء الفحوص والتحاليل الطبية، والتأكد من استقرار حالتها.