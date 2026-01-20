قائمة قنوات مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 03:29 مساءً - تترقب جماهير كرة القدم الأوروبية معرفة القنوات الناقلة لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي أمام بودو جليمت النرويجي، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي يستضيفه ملعب أسبميرا.

ويحل مانشستر سيتي ضيفًا على بودو جليمت مساء الثلاثاء، في مباراة يسعى خلالها الفريق الإنجليزي لمواصلة مشواره القوي في البطولة القارية، بعدما حقق فوزًا مهمًا في الجولة الماضية على حساب ريال مدريد.

ويقود المدرب الإسباني بيب جوارديولا كتيبة مانشستر سيتي بطموح مواصلة حصد الانتصارات، وتعزيز موقع الفريق في جدول الترتيب، مع اقتراب الحسم في مرحلة الدوري من البطولة.

كيفية مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد جليمت في دوري أبطال أوروبا

يمكن متابعة مباراة مانشستر سيتي وبودو جليمت عبر شبكة قنوات beIN SPORTS، الناقل الحصري لمنافسات دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يمكنكم متابعة المباراة عبر تطبيق تود وبي ان كونكت التابع لشبكة بي ان سبورتس مجانا.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد بودو جليمت

تنقل المواجهة عبر قناة beIN Sports HD 2، ضمن التغطية الحصرية للبطولة الأوروبية.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بودو جليمت في دوري أبطال أوروبا

تُقام المباراة اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026، على ملعب أسبميرا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في: