لحظة بلحظة بدون تشفير.. القنوات الناقلة لمباراة باريس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 03:29 مساءً - يحل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب في نسخته الأخيرة ضيفاً ثقيلاً على نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي مساء اليوم الثلاثاء، في مواجهة مرتقبة يحتضنها ملعب "جوزيه ألفالادي" بالعاصمة لشبونة، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ويدخل الـ PSG اللقاء وهو في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 13 نقطة، حيث يطمح بقيادة مدربه لويس إنريكي لتحقيق الفوز وضمان البقاء في دائرة المنافسة المباشرة على التأهل المبكر.

في المقابل، يحتل سبورتينج لشبونة المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط، ويسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لعرقلة الباريسيين وتحسين موقعه الأوروبي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد سبورتينج لشبونة

تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026، في الأوقات التالية:

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة

الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية

الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت أبوظبي .

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد سبورتنج لشبونة

تُبث المباراة مباشرة وحصرياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر beIN Sports HD 3.

معلق مباراة باريس سان جيرمان ضد لشبونة

أسندت شبكة "بي إن سبورتس" مهمة التعليق للمعلق عامر الخوذيري.

كيفية مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد سبورتنج لشبونة

ويمكنكم متابعة مباراة الفريق البرتغالي ضد نادي العاصمة الفرنسية عبر تطبيق TOD أو خدمة beIN CONNECT.