قبل كأس العالم.. موعد مباريات مصر الودية ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 05:19 مساءً - يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم استعداداته المكثفة للمرحلة المقبلة، في إطار التحضير للمشاركة في كأس العالم 2026 المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث استقر اتحاد الكرة على خوض ثلاث مواجهات ودية قوية أمام منتخبات السعودية وإسبانيا والبرازيل، ضمن خطة الإعداد الفني للمنتخب بقيادة المدير الفني حسام حسن.

وتأتي هذه المباريات ضمن برنامج تجهيز شامل يهدف إلى رفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، والوقوف على مستوى المنتخب أمام مدارس كروية مختلفة.

موعد مباراة مصر ضد السعودية

يفتتح المنتخب الوطني ودياته بمواجهة منتخب السعودية، في لقاء مقرر إقامته يوم 26 مارس المقبل، وتستضيف دولة قطر المباراة، في إطار استعداد المنتخبين لخوض التصفيات والمنافسات العالمية المقبلة.د

موعد مباراة مصر ضد إسبانيا

ويخوض منتخب مصر ثاني مبارياته الودية أمام منتخب إسبانيا يوم 30 مارس، في مواجهة مرتقبة تقام أيضًا على الأراضي القطرية، وتمثل اختبارًا قويًا للفراعنة أمام أحد أبرز منتخبات القارة الأوروبية.

موعد مباراة مصر ضد البرازيل

أما ثالث التجارب الودية، فستجمع منتخب مصر بنظيره البرازيلي، خلال شهر مايو المقبل، حيث توصل الاتحاد المصري لكرة القدم لاتفاق مع الاتحاد البرازيلي على إقامة اللقاء ضمن المعسكر الأخير للفراعنة، قبل ختام مرحلة الإعداد لكأس العالم.