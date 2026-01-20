الخطر يعود من جديد؟ إسرائيل تطالب سكان غزة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 05:19 مساءً - إسرائيل تلقي منشورات على غزة لأول مرة منذ اتفاق وقف إطلاق النار، مما أثار مخاوف جديدة بين السكان، فقد يعاني أهل غزة من ظروف معيشية صعبة، حيث يقيم أكثر من مليوني شخص في منطقة محدودة تشكل ثلث القطاع فقط، ويعتمدون على خيام مؤقتة أو أبنية مهدمة جزئيًا، وتدير حماس شؤونهم اليومية وسط تحديات كبيرة.

تستمر التوترات بين الجانبين رغم الاتفاق الذي وقع في أكتوبر الماضي، إذ يتبادلان الاتهامات بانتهاك بنود وقف النار، ويختلفان حول كيفية تنفيذ المراحل التالية التي تشمل نزع السلاح من حماس وإنشاء إدارة دولية تساعد في إعادة بناء المناطق المتضررة.

شنت قوات الاحتلال غارات جوية وعمليات أرضية في مناطق متفرقة من القطاع، مما زاد من حالة القلق لدى السكان الذين يخشون عودة التصعيد الكامل، خاصة مع استمرار الخلافات حول الخطط المستقبلية للقطاع.

وهنا قالت حركة حماس إن الإخلاءات الأخيرة أدت إلى نزوح نحو ثلاثة آلاف شخص، وزادت من الضغط على مراكز الإيواء القليلة، مما يفاقم الأزمة الإنسانية ويجعل النزوح الداخلي أكثر تعقيدًا في ظل نقص الموارد.

في منطقة بني سهيلة شرق خان يونس، وزعت قوات الاحتلال إعلانات تطالب العائلات بترك المخيمات فورًا، وهي الخطوة الأولى من نوعها بعد وقف النار، مما يشير إلى توسيع السيطرة العسكرية على الأرض.

أبلغ السكان أن الجيش الإسرائيلي دفع عشرات العائلات الفلسطينية في الجنوب إلى مغادرة منازلهم قسرًا، في أول عملية إجلاء جماعي منذ بدء الهدنة، مما يعيد إلى الأذهان ذكريات النزاعات السابقة ويثير تساؤلات حول مستقبل السلام.