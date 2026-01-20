”قفزة استثنائية بقيادة محرز وزيدان” تصنيف منتخب الجزائر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 05:19 مساءً - واصل منتخب الجزائر لكرة القدم تقدمه على الساحة الدولية بعدما قفز ستة مراكز دفعة واحدة في التصنيف العالمي الجديد الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، ليؤكد حضوره القوي بين كبار المنتخبات خلال الفترة الأخيرة.

تصنيف الجزائر في قائمة الأفضل في الفيفا

واحتل محاربو الصحراءالمركز الثامن والعشرين عالميًا برصيد 1560.91 نقطة، بعدما كانوا في المرتبة الرابعة والثلاثين خلال تصنيف شهر ديسمبر الماضي، الذي جمعوا فيه 1517.68 نقطة.

وعلى الصعيد القاري، جاء المنتخب الجزائري في المركز الرابع إفريقيًا، خلف منتخبات المغرب الذي يحتل المرتبة الثامنة عالميًا، والسنغال صاحبة المركز الثاني عشر، ونيجيريا التي جاءت في المرتبة السادسة والعشرين، ليواصل المنتخب الجزائري منافسته القوية على المراكز الأولى داخل القارة السمراء.

وجاء هذا التقدم في ترتيب الفيفا نتيجة الأداء الإيجابي للمنتخب الجزائري خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 التي أُقيمت في المغرب، حيث نجح في الوصول إلى الدور ربع النهائي بعد مشوار مميز، حقق خلاله أربعة انتصارات متتالية على منتخبات السودان وبوركينا فاسو وغينيا الاستوائية والكونغو الديمقراطية، قبل أن تتوقف رحلته في البطولة بالخسارة أمام منتخب نيجيريا بهدفين دون رد.

وعلى مستوى صدارة التصنيف العالمي، حافظ منتخب إسبانيا على المركز الأول برصيد 1877.18 نقطة، متقدمًا على منتخبات الأرجنتين وفرنسا وإنجلترا والبرازيل، في حين ينتظر أن يصدر التصنيف المقبل للفيفا يوم الأول من أبريل المقبل، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي لشهر مارس وما تشهده من مباريات رسمية وودية قد تؤثر على ترتيب المنتخبات.