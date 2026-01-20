بعد قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.. هل تتأثر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 05:19 مساءً - أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرارًا بأن كل مصري عائد من الخارج بحوزته جهاز محمول مستورد، سيتم إلغاء إعفاء هاتف واحد له.

مما جعل الكثيرون يتساءلون عن إذا ما سيؤثر هذا القرار على أسعار هواتف الأيفون في السوق المصري.

وبدوره كشف محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بالغرف التجارية، أن هذا القرار لن يؤثر على أسعار هواتف آيفون في السوق المصري لكنه سيقع على المستهلك العائد من الخارج.

وأوضح أنه سيكون عليه سداد الرسوم المقررة حال إدخال هاتف مستورد إلى البلاد.

ولذلك أصبح المستهلك عليه شراء هاتف غير مسدد الرسوم الجمركية والضريبية ويتحمل بنفسه سداد القيمة الضريبة.

أو يمكنه شراء هاتف ليس عليه رسوم وضرائب، حيث أنه تم سدادها مسبقًا وذلك لحماية حقوق المستهلك.