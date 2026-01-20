برشلونة يكشف تفاصيل إصابة اللاعب فيران توريس قبل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 05:19 مساءً - أعلن نادي برشلونة من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي أكس، عن إصابة اللاعب فيران توريس وكذلك تغيبه عن مباراة سلافيا براج البلجيكي، التي تكون ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم الحالي 2025-2026.

برشلونة يعلن إصابة فيران توريس

أوضح برشلونة في المنشور الصادر مؤخرًا، عن إصابة اللاعب فيران توريس وغيابه عن المباراة التي تجمعه بنظيره سلافيا براج البلجيكي.، وكشف البيان عن غياب توريس وذلك بعد تعرضه لإصابة في العضلة نصف الغشائية في ساقه اليمنى، وغالبا سيتغيب حوالي عشرة أيام.

موعد مباراة برشلونة وسلافيا براج البليكي

من المقرر بأن يكو موعد مباراة برشلونة وسلافيا براج البليكي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، وذلك مساء يوم غدًا الأربعاء الموافق 21 يناير 2026، وستبدأ صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة.