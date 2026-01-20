لا تفوت مسلسلات رمضان.. ثبت تردد قناة دي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 06:29 مساءً - تردد قناة دي إم سي دراما الجديدة يشغل بال الكثيرين هذه الأيام، خاصة مع اقتراب موسم درامي جديد يحمل الكثير من التوقعات، وشبكة قنوات دي إم سي، التي أسستها شركة دي ميديا، أصبحت من أكثر الشبكات شعبية في مصر والوطن العربي.

قناة دي إم سي دراما الجديدة

تركز قناة دي إم سي دراما بشكل أساسي على عرض المسلسلات المصرية الجديدة والقوية، سواء كانت أعمال رمضان الحصرية أو إنتاجات تستمر طوال العام، فهي تجمع بين الإثارة والكوميديا والقصص الرومانسية، مما ساعدها على كسب محبة شريحة واسعة من المشاهدين.

لا تقتصر الشبكة على الدراما فحسب، إذ تقدم القناة العامة برامج حوارية واجتماعية وترفيهية تناسب مختلف أفراد الأسرة، مع حرص دائم على جودة الإنتاج العالية.

تردد قناة دي إم سي دراما الجديدة

وتردد قناة دي إم سي دراما الجديدة في يناير 2026 على نايل سات يأتي بجودتين رئيسيتين لتناسب الجميع، الجودة العالية HD تحتاج رسيفر حديث، بينما الجودة القياسية SD تعمل على معظم الأجهزة القديمة، وهذا أهم بيانات التردد:

القناة الجودة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح (FEC) DMC HD / DMC Drama HD عالية الدقة (HD) نايل سات 12092 رأسي (V) 27500 5/6 DMC SD / DMC Drama SD قياسية (SD) نايل سات 11449 أفقي (H) 27500 5/6

خطوات استقبال تردد قناة dmc drama

إذا أردت إضافة القناة إلى جهازك، اتبع هذه الخطوات البسيطة: