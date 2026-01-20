رسميًا.. وزارة التربية والتعليم تعلن عن موعد بداية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 06:29 مساءً - أسابيع قليلة تفصل طلاب المدارس عن بدء الترم الثاني لعام 2026، بعد انتهاء إجازة نصف العام التي تأتي مباشرة بعد اختبارات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول.

ووفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، ستبدأ الدراسة للفصل الدراسي الثاني لجميع الصفوف بعد أسبوعين تقريبًا من انتهاء الإجازة.

وتحدد الوزارة أن إجازة نصف العام ستستمر من يوم السبت 24 يناير 2026 حتى الخميس 5 فبراير 2026، على أن يكون أول يوم في الترم الثاني هو السبت 7 فبراير 2026.

ويواصل طلاب الشهادة الإعدادية أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول حتى الخميس 22 يناير 2026 في جميع محافظات مصر.

بينما يتابع طلاب صفوف النقل نتائج امتحانات الترم الأول، حيث تستمر أعمال التصحيح ورصد الدرجات، ومن المتوقع أن تعلن نتائج الصفوف من الثالث الابتدائي وحتى السادس الابتدائي، وكذلك الصفين الأول والثاني الإعدادي خلال الأسبوع المقبل، قبل انطلاق الدراسة للترم الثاني.