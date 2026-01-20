فريق الشباب يعزز صفوفه بضم باسل السيالي في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 06:29 مساءً - أعلنت إدارة فريق الشباب السعودي، عن توقيع عقد احترافي مميز مع اللاعب باسل السيالي، لاعب فريق الحزم ويكون ذلك لمدة عامين ونصف تبدأ من فترة الانتقالات الشتوية لهذا الموسم الحالي 2025-2026.

انضمام باسل السيالي إلى فريق الشباب

أوضح الحساب الرسمي لفريق الشباب، من خلال منشور عبر صفحته الرسمية بمنصة أكس صباح اليوم، أنه تم توقيع عقد مع باسل السيالي لمدة عامين ونصف العام، بدء من الميركاتو الشتوي لشهر يناير الحالي 2026.

حيث بدأ مسيرة السيالي الذي يبلغ من العمر 24 عام، في الفئات السنية لنادي النصر بموسم 2020، وبعد ذلك انتقل إلى فريق الطائي كنظام الإعارة، ثم وقع لفريق الحزم في نهاية عام 2022، أما عن القيمة السوقية للاعب فقد بلغت نحو 350 ألف يورو.

جدير بالذكر إن اللاعب السيالي يجيد بالفعل اللعب في مركز المحور، وقد لعب في هذا الموسم الحالي مع فريق الحالي بعدد 15 مباراة، أما عن إدارة فريق الشباب فقد أعلنت في وقت سابق عن التوقيع مع اللاعب محمد الثاني، القادم من فريق القادسية، ليتم انضمامه رسميًا للفريق خلال الانتقالات الشتوية.