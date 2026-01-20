لجنة النقل بالنواب تناقش منحة يابانية لتوفير سفينة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 06:29 مساءً - تناقش لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، قرار رئيس الجمهورية رقم 582 لسنة 2025، المتعلق بالموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من الحكومة اليابانية لدعم هيئة قناة السويس.

وتشمل الاتفاقية تبادل خطابات رسمية بين الجانبين المصري والياباني بشأن منحة مقدمة من وكالة التعاون الدولي اليابانية، تهدف إلى توفير سفينة متخصصة في دعم أعمال الغوص، بقيمة تصل إلى 3.478 مليار ين ياباني، بما يعادل نحو 22 مليون دولار.

ويأتي هذا التعاون في إطار خطة هيئة قناة السويس لتطوير المجرى الملاحي وتعزيز قدرات أسطولها البحري، حيث سبقت الموافقة على المنحة عدة اجتماعات تنسيقية ومشاورات مشتركة بين الحكومتين المصرية واليابانية، انتهت بالموافقة على إنشاء سفينة دعم الغوص لصالح الهيئة.

وأكد النائب وحيد قرقر أن السفينة الجديدة تمثل إضافة مهمة للأسطول البحري، خاصة في ما يتعلق بتنفيذ أعمال الغوص في الأعماق الكبيرة، بما يسهم في رفع معدلات الأمان للغواصين، وتسريع عمليات الإنقاذ والتدخل البحري في حالات الطوارئ، بما يدعم كفاءة العمل داخل قناة السويس.