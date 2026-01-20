مصر تقرر إلغاء الإعفاء الضريبي على الهواتف المحمولة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 06:29 مساءً - أعلنت وزارة المالية المصرية صباح اليوم الثلاثاء، الموافق 20 يناير الحالي 2026، عن إلغاء الإعفاء الضريبي على الهواتف المحمولة، ويكون ذلك للقادمين من الخارج بصحبة راكب، ويتم البدء في العمل بذلك القرار بدء من ظهر غدًا الأربعاء.

إلغاء الإعفاء الضريبي على الهواتف

أوضحت مصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية، من خلال بيان رسمي نشرته، ومشترك مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والذي تم نشره رسميًا منذ قليل: "أنه تم إصدار قرار بشأن إلغاء الإعفاء الضريبي على الهواتف المحمولة للقادمين من الخارج بصحبة راكب".

جدير بالذكر إنه في وقت سابق، قد أطلقت مصلحة الجمارك المصرية، تطبيق تليفوني وهو التطبيق الخاص بتسجيل الهواتف المحمولة المستورة من الخارج، ويكون ذلك لضمان سداد الرسوم وأيضًا الضرائب المستحقة إلكترونيًا، فيما أشارت المصلحة لاستمرار إعفاء أجهزة الهواتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين فى الخارج وكذلك السائحين، ويأتي ذلك لمدة تصل إلى ٩٠ يومًا.