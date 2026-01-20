يلا شوت بلس.. بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 10:26 مساءً - تتأهب جماهير السيتيزنز حول العالم لمتابعة رحلة الفريق السماوي في الأراضي النرويجية، حيث يحل مانشستر سيتي ضيفًا على بودو جليمت في موقعة لا تقبل القسمة على اثنين ضمن الجولة السابعة من منافسات دوري أبطال أوروبا.

بيب جوارديولا يخوض هذا اللقاء وعينه على تعزيز رصيده من النقاط وضمان البقاء في المربع الذهبي للبطولة القارية بعد أن سجل الفريق أربعة انتصارات من أصل ست مواجهات سابقة.

مما يجعل الفوز في سهرة الليلة مطلبًا أساسيًا لتجنب أي تعثر قد يبعثر أوراق التأهل المباشر إلى الأدوار الإقصائية، خاصة وأن الفريق يطمح لتأمين وضعه قبل الدخول في الأمتار الأخيرة من دور المجموعات.

مباراة مانشستر سيتي وغليمت بث مباشر

شبكة "بين سبورت" القطرية ستتولى نقل المباراة حصريًا عبر قناة "beIN sports 2" بجودة فائقة الوضوح، حيث تمتلك الشبكة الحقوق الحصرية لبث دوري الأبطال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وهو ما يضمن متابعة تغطية شاملة تشمل استوديو تحليليًا يسبق الصافرة لاستعراض نقاط القوة في الفريق النرويجي وكيفية تعامل جوارديولا مع الأجواء الباردة التي تميز ملعب اللقاء.

عودة مرموش في تشكيلة السيتي

تحمل هذه المباراة أهمية خاصة للمشاهد العربي بفضل تواجد النجم المصري عمر مرموش ضمن قائمة السيتي المستدعاة، وذلك بعد انتهائه من المشاركة مع منتخب بلاده في المحفل الأفريقي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وغليمت

من المقرر أن تبدأ أحداث الصدام الكروي في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بحسب توقيت القاهرة، بينما ستكون الصافرة في التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، أما المتابعون في دولة الإمارات فسيكون موعدهم مع الإثارة في العاشرة إلا ربع مساءً.

موقف الفريقين في سباق دور المجموعات

يدخل مانشستر سيتي المواجهة وهو يمتلك سجلًا جيدًا يتمثل في حصاد أربع مباريات فاز بها وتعادل وخسارة وحيدة، وهو ما يضعه في موقف تنافسي قوي داخل المجموعة.

وعلى الجانب الآخر يدرك فريق بودو جليمت أن اللعب على أرضه ووسط جماهيره يمثل فرصة ذهبية لعرقلة العملاق الإنجليزي واقتناص نقاط تاريخية ترفع من أسهمه في البطولة.