هزيمة مزلة.. نتيجة مباراة ريال مدريد ضد موناكو...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 يناير 2026 02:19 صباحاً - حقق ريال مدريد فوزًا كاسحًا على حساب ضيفه موناكو، بعدما أمطر شباكه بستة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، على ملعب سانتياجو برنابيو.

ملخص مباراة ريال مدريد ضد موناكو

ودخل الفريق الملكي اللقاء بقوة، ونجح في افتتاح التسجيل مبكرًا عن طريق كيليان مبابي في الدقيقة الخامسة، حيث فضل النجم الفرنسي الاعتذار لجماهير فريقه السابق بدلًا من الاحتفال.

وواصل ريال مدريد ضغطه الهجومي، قبل أن يعود مبابي ويوقع على هدفه الشخصي الثاني وهدف فريقه الثاني عند الدقيقة 26، ليؤكد تفوق أصحاب الأرض.

وحاول موناكو تقليص الفارق عبر بعض المحاولات، إلا أن اللمسة الأخيرة غابت، في حين واصل ريال مدريد تهديد مرمى الضيوف، لينتهي الشوط الأول بتقدم الميرينغي بثنائية نظيفة.

ومع بداية الشوط الثاني، رفع ريال مدريد من وتيرة اللعب، ونجح فرانكو ماستانتونو في تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 51 بعد تمريرة مميزة من فينيسيوس جونيور. ولم تمر سوى دقائق، حتى أضاف الفريق الملكي الهدف الرابع بعد عرضية من فينيسيوس، حولها تيو كيرير بالخطأ في مرماه.

وتواصل التفوق المدريدي، حيث سجل فينيسيوس جونيور الهدف الخامس في الدقيقة 63، بعد مجهود فردي رائع، قبل أن يختتم جود بيلينغهام مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف السادس في الدقيقة 80.

وسجل موناكو هدفه الوحيد في الدقيقة 72 مستغلًا خطأ دفاعيًا من لاعبي ريال مدريد، إلا أن ذلك لم يؤثر على نتيجة اللقاء التي انتهت بفوز كبير للميرينجي بنتيجة 6-1.