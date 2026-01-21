نتيجة مباراة توتنهام ضد بوروسيا دورتموند في دوري...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 يناير 2026 02:19 صباحاً - حقق توتنهام الإنجليزي فوزًا ثمينًا على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين دون رد، في المواجهة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة من الدور الأول لبطولة دوري أبطال أوروبا، ليعزز موقعه بين الكبار في جدول الترتيب.

ملخص مباراة توتنهام ضد بوروسيا دورتموند

وجاء هدف التقدم لأصحاب الأرض مبكرًا عن طريق المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو في الدقيقة 14، بعدما استغل ارتباك دفاعي داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة قوية استقرت في الشباك، قبل أن يواصل توتنهام ضغطه الهجومي ويضيف دومينيك سولانكي الهدف الثاني في الدقيقة 37، مؤكدًا تفوق الفريق اللندني خلال الشوط الأول.

وشهدت الدقائق الأولى من اللقاء محاولات هجومية من جانب دورتموند، حيث كاد كريم أديمي أن يشكل خطورة مبكرة بعد انطلاقة من العمق، إلا أن دفاع توتنهام نجح في إيقافه في التوقيت المناسب، قبل أن يفرض أصحاب الأرض سيطرتهم تدريجيًا عبر الهجمات المرتدة السريعة والتحركات النشطة على الأطراف.

وبهذا الانتصار، رفع توتنهام رصيده إلى 14 نقطة ليتقدم إلى المركز الخامس في جدول ترتيب المجموعة، بينما تجمد رصيد بوروسيا دورتموند عند 11 نقطة في المركز الحادي عشر، لتزداد مهمته صعوبة في الجولات المقبلة.