بعد هدفين كيليان مبابي.. ماهو ترتيب هدافي دوري...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 يناير 2026 02:19 صباحاً - فرض ريال مدريد سيطرته مبكرًا على مواجهة موناكو الفرنسي، بعدما تألق كيليان مبابي وقاد الفريق الملكي للتقدم بثنائية نظيفة، في لقاء شهد حضورًا هجوميًا قويًا للنجم الفرنسي على الصعيد الأوروبي.

وافتتح مبابي التسجيل في الدقيقة الخامسة، عقب تحرك ذكي داخل منطقة الجزاء، مستفيدًا من تمريرة فيدي فالفيردي التي سبقتها لمسة من فرانكو ماستانتونو، ليسكن الكرة الشباك دون احتفال احترامًا لفريقه السابق.

وواصل ريال مدريد ضغطه الهجومي، ليعود مبابي ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 26، بعدما تلقى تمريرة حاسمة من فينيسيوس جونيور، مؤكّدًا تفوق فريقه ومواصلة الزحف نحو صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا.

