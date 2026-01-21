علوم وتكنولوجيا

دليلك لمشاهدة أجدد المسلسلات.. تردد قناة iraq 1...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 يناير 2026 10:26 صباحاً - شهدت محركات البحث خلال الساعات الأخيرة نشاطًا ملحوظًا حول معرفة التردد المحدث تردد لقناة iraq 1 الفضائية لعام 2026 عبر القمر الصناعي نايل سات، خاصة مع الإقبال "المتزايد" على القناة باعتبارها واحدة من القنوات التي تقدم محتوى متنوعًا من المسلسلات على مدار اليوم دون انقطاع، وبجودة عالية في الصورة والصوت، وتتميز القناة بأن محتواها يناسب جميع الفئات العمرية، كما يمكن متابعتها مجانًا دون الحاجة إلى أي اشتراكات أو رسوم إضافية.

تردد قناة iraq 1 على نايل سات 2026

أعلنت تردد قناة iraq 1 عن تحديث بيانات البث الخاصة بها لضمان أفضل "جودة" استقبال، وهي من القنوات التي تحصل على نسب مشاهدة كبيرة على مدار اليوم وطوال أيام الأسبوع، وجاءت تفاصيل التردد الجديد على النحو التالي:

  • القمر الصناعي هو نايل سات.
  • التردد هو 10815.
  • الاستقطاب هو أفقي (H).
  • معدل الترميز هو 27500.
