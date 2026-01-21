صفقة محسوبة… لماذا يعد نانت المستفيد الأكبر من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 يناير 2026 10:26 صباحاً - حصد نادي نانت الفرنسي أول مكاسبه بعد التعاقد مع المدافع الليبي علي يوسف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعدما أحدثت الصفقة صدى واسع على المستويين الرياضي والجماهيري خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

نانت يعلن رسميًا ضم علي يوسف بعقد طويل الأمد

أعلن نانت رسميًا ضم علي يوسف قادمًا من النادي الإفريقي التونسي بعقد يمتد حتى عام 2028 في خطوة تهدف إلى تدعيم الخط الخلفي للفريق الذي يعاني هذا الموسم ويحتل المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 14 نقطة.

ولم تقتصر المكاسب على الجانب الفني فقط إذ شهدت حسابات النادي الفرنسي ارتفاع ملحوظ في نسب المتابعة مدفوعة باهتمام الجماهير الليبية التي تتابع كل ما ينشره النادي عن اللاعب وسط تفاعل ضخم مع صوره في التدريبات حيث تجاوز أحد المنشورات حاجز 400 ألف إعجاب.

مسيرة المدافع الليبي علي يوسف

يعد علي يوسف الذي يشغل مركز قلب الدفاع من أبرز الأسماء الصاعدة بعد تألقه مع الإفريقي التونسي منذ انضمامه في صيف 2024 قادم من الأهلي بنغازي إذ خاض 40 مباراة في الدوري والكأس، سجل خلالها 7 أهداف ما فتح له أبواب الاحتراف في الملاعب الأوروبية.