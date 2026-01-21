قبل فوات المسلسلات... ما هو تردد قناة Syrian...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 يناير 2026 10:26 صباحاً - تعتبر قناة Syrian دراما واحدة من أبرز القنوات المتخصصة في عرض الأعمال الدرامية السورية حيث تنقل للمشاهدين مجموعة مميزة من المسلسلات التي تجسد الهوية الفنية والثقافية السورية إلى جانب برامج متنوعة تحظى بمتابعة واسعة في الوطن العربي.

ومع التغييرات المستمرة في ترددات القنوات الفضائية يبحث الكثير من المتابعين عن التردد الصحيح لقناة سوريا دراما لعام 2026 من أجل ضمان مشاهدة مستقرة دون تشويش أو انقطاع وهو ما نوضحه لكم بالتفصيل في السطور التالية.

تردد قناة Syrian دراما على نايل سات 2026

للاستمتاع بمتابعة القناة عبر القمر الصناعي نايل سات بجودة بث مستقرة يمكن ضبط جهاز الاستقبال على البيانات التالية:

القمر الصناعي: Nilesat 201

التردد: 11178

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

جودة البث: SD

تردد قناة Syrian دراما على عرب سات بدر 4

كما يمكن لمتابعي القناة في نطاق تغطية عرب سات بدر 4 استقبال القناة بسهولة من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: Arabsat Badr 4

التردد: 12054

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

جودة البث: SD

مميزات قناة سوريا دراما

تتميز القناة بعرضها المتواصل لأشهر المسلسلات السورية القديمة والحديثة مما يجعلها خيار مفضل لعشاق الدراما الاجتماعية والتاريخية، إلى جانب حرصها على تقديم محتوى متنوع يناسب مختلف الأذواق.