اطّلع على بلا تقطيع.. تردد قناة الصحراء الجديد على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 يناير 2026 10:26 صباحاً - يشهد محرك البحث إقبالًا واسعًا من المتابعين في مختلف الدول العربية على معرفة تردد قناة الصحراء، نظرًا لما تعرضه من مواد إعلامية وثقافية تهتم بالشأن المحلي والقبلي والموروث الشعبي، إلى جانب البرامج النقاشية والتغطيات الإخبارية، وتمكنت القناة خلال الأعوام الأخيرة من تكوين جمهور ثابت، خاصة في مناطق الصحراء وشمال إفريقيا، بفضل طرحها القريب من واقع الناس وقضاياهم.

تردد قناة الصحراء الجديد على نايل سات 2026

قناة الصحراء هي محطة فضائية عربية تعنى بإبراز قضايا المجتمع الصحراوي، وتسليط الضوء على التراث والعادات والهوية الثقافية، إضافة إلى متابعة الشؤون العامة من منظور محلي، وتبث القناة برامجها باللغة العربية، مع اهتمام خاص بالقضايا التي تهم سكان المناطق الصحراوية والقبائل، مما جعلها مرجعًا إعلاميًا مهمًا في هذا المجال.

يمكن متابعة قناة الصحراء عبر القمر الصناعي الأكثر انتشارًا في العالم العربي، من خلال إدخال "البيانات" التالية على جهاز الاستقبال: