تشكيل النصر ضد ضمك في الدوري السعودي.. من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 يناير 2026 12:29 مساءً - اختار البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لفريق النصر، التشكيلة التي سيخوض بها مواجهة ضمك، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026.

ويحل النصر ضيفًا على ضمك في اللقاء الذي يُقام على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة، في اختبار لا يخلو من الصعوبة، خاصة مع سعي العالمي لمواصلة مطاردة القمة والحفاظ على حظوظه في المنافسة على الصدارة، رغم المعاناة من غيابات مؤثرة بعد فقدان ستة لاعبين من صفوفه.

ويدخل فارس نجد الشمس المباراة بطموح تجاوز عقبة صاحب الأرض وسط جماهيره، في وقت تلقت فيه الجماهير النصراوية دفعة معنوية بعودة اللاعب الشاب عبد الملك الجابر إلى القائمة الرسمية بعد فترة غياب طويلة.

ويقود كريستيانو رونالدو كتيبة اصفر الرياض في هذه المواجهة، مدعومًا بالبرتغالي جواو فيليكس، والفرنسي كينجسلي كومان، إلى جانب البرازيلي أنجيلو جابرييل الذي يتواجد في خط الوسط.

تشكيل النصر أمام ضمك في الدوري السعودي