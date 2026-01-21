حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 يناير 2026 12:29 مساءً - تعرف علي قائمة غيابات النصر ضد ضمك في الدوري السعودي، وخطة البرتغالي خورخي جيسوس لتعويض النقص العددي.

ويستعد فريق العالمي لخوض مواجهة قوية خارج الديار أمام ضمك، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين، في لقاء يطمح خلاله اصفر الرياض لمواصلة الضغط على فرق المقدمة وعدم الابتعاد عن دائرة المنافسة على الصدارة.

وتقام المباراة مساء الأربعاء الموافق 21 يناير 2026، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة، وسط ترقب كبير لأداء النصر في ظل الغيابات المؤثرة التي تضرب صفوفه قبل اللقاء.

غيابات النصر ضد ضمك في الدوري السعودي

يواجه النصر أزمة حقيقية على مستوى التشكيل، بعدما تأكد غياب الحارس نواف العقيدي بسبب الإيقاف، إلى جانب استمرار غياب راغد النجار وعبد الإله العمري بداعي الإصابة، ما يقلص الخيارات المتاحة في الخط الخلفي وحراسة المرمى.

كما يغيب النجم السنغالي ساديو ماني عن المواجهة لعدم الجاهزية الفنية والبدنية، في وقت قرر فيه الجهاز الفني استبعاد كل من سالم النجدي والبرازيلي ويسلي لأسباب فنية، ضمن خطط المدرب لإعادة ترتيب الأوراق.

وفي المقابل، تلقت جماهير النصر خبرًا إيجابيًا بعودة اللاعب الشاب عبد الملك الجابر إلى القائمة الرسمية، عقب تعافيه الكامل من الإصابة، ليصبح أحد الخيارات المتاحة أمام المدرب في هذه المباراة المهمة.

ويسعى الجهاز الفني لتجهيز البدلاء وتعويض النقص العددي بأفضل صورة ممكنة، من أجل الخروج بنتيجة إيجابية من ملعب صعب وأمام منافس يجيد استغلال عاملي الأرض والجمهور.