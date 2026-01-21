هل يتم سحب اللقب؟ إعلان رسمي في عقوبات منتخب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 يناير 2026 03:29 مساءً - تقدم الاتحاد المغربي لكرة القدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والفيفا، احتجاجًا على أحداث نهائي كأس أمم أفريقيا التي أُقيمت في المغرب، حيث يركز الاعتراض المغربي على احتساب ركلة جزاء لصالح المنتخب المغربي في المباراة النهائية، معتبرًا أن ما حدث يمثل مخالفات صارخة للوائح المنظمة.

أثار البيان المغربي تساؤلات واسعة في الأوساط الرياضية حول إمكانية سحب اللقب القاري من منتخب السنغال نتيجة هذه الشكوى، وهنا نقلت صحيفة المنتخب المغربية تفاصيل من قوانين اللعبة تفيد بأن الحكم يملك صلاحية إنهاء المباراة فورًا إذا رفض فريق استكمالها بشكل واضح.

أشارت الصحيفة إلى أن إعلان الانسحاب الصريح يُنهي اللقاء دون الحاجة إلى مهلة إضافية، وفق المادة الخامسة المتعلقة بسلطة الحكم، بينما أكدت اللوائح التأديبية للفيفا في المادة 31 أن الفريق المنسحب يُعتبر خاسرًا تلقائيًا مع ترتيب كل النتائج المترتبة على ذلك.

لا تقتصر العقوبة على اعتبار الفريق المنسحب مهزومًا، بل تشمل اعتماد النتيجة لصالح الطرف الآخر وقد تفرض إجراءات إضافية من الجهات المسؤولة، حيث ترى الجهة المغربية أن منتخبها هو الفائز الشرعي باللقب استنادًا إلى القوانين، في انتظار قرار الاتحادين القاري والدولي.

في حين شهدت كرة القدم عبر تاريخها عقوبات قاسية، منها الحظر الشامل على الأندية الإنجليزية بعد كارثة هيسل 1985 بسبب الشغب الجماهيري، وتعرض منتخب المكسيك للاستبعاد من تصفيات مونديال 1990 بعد إشراك لاعبين غير مؤهلين في بطولة فئة سنية.

في أفريقيا، أُقصي الإسماعيلي المصري من دوري أبطال أفريقيا عام 2019 عقب أعمال شغب جماهيرية أدت إلى إلغاء مباراته أمام الأفريقي التونسي، وسيظل الحظر المفروض على الرياضة الروسية منذ 2022 نموذجًا حديثًا للعقوبات الجماعية التي تطال المنتخبات والأندية.