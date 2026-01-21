القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد نيجيريا في كأس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 يناير 2026 03:29 مساءً - يستهل منتخب الجزائر لكرة اليد مشواره في بطولة كأس أمم إفريقيا، بمواجهة قوية أمام منتخب نيجيريا، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة المقامة حاليًا في رواندا.

تشهد النسخة الحالية من كأس أمم إفريقيا لكرة اليد للرجال مشاركة عدد كبير من أقوى منتخبات القارة السمراء، في منافسة محتدمة على اللقب القاري، إلى جانب حجز بطاقات التأهل إلى بطولة العالم لكرة اليد المقبلة.

ويدخل منتخب الجزائر اللقاء وعينه على تحقيق بداية مثالية، في ظل رغبته في فرض شخصيته مبكرًا داخل البطولة، خاصة أن نتائج الجولة الافتتاحية تلعب دورًا محوريًا في تحديد ملامح التأهل من دور المجموعات.

ويتواجد منتخب الجزائر في المجموعة الأولى، التي تضم إلى جانبه منتخبات نيجيريا وزامبيا ورواندا، وهي مجموعة تبدو متوازنة نسبيًا، ما يزيد من أهمية حصد النقاط منذ المباراة الأولى لتجنب أي ضغوط مستقبلية.

وتحمل مباراة الجزائر ونيجيريا طابعًا خاصًا، حيث يسعى كلا المنتخبين إلى تحقيق انطلاقة قوية تمنحه دفعة معنوية كبيرة، وتعزز من فرص العبور إلى الأدوار الإقصائية، وتحديدًا الدور ربع النهائي.

القناة الناقلة لمباراة الجزائر ضد نيجيريا في كأس أمم إفريقيا لكرة اليد

من المقرر أن تُبث مباراة الجزائر ونيجيريا في بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد عبر شاشة ON Sport 2، ضمن التغطية الخاصة لمنافسات البطولة.