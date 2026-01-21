تطورات| والدة ريهام عصام تُفجر إعلان رسمي بشأن سبب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 يناير 2026 03:29 مساءً - كشفت والدة الستايلست الراحلة ريهام عصام مفاجأة غير متوقعة بشأن سبب وفاة ابنتها، وأكدت بأنها توفيت نتيجة الإهمال الطبي في مستشفى شهير بالمهندسين.

وفاة الستايلست ريهام عاصم

حيث نفت والدة ريهام عاصم، بأن سبب وفاة ابنتها هو نتيجة تدخين الفيب، وذلك كما تداوله بعض من الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، كما اتهمت والدة الستايلست الراحلة الفريق الطبي المعالج لابنتها بإهمال الحالة حتى الوفاة.

أكدت أيضًا بأن الراحلة حصلت على جرعة كورتيزون قبل عدة ايام من وفاتها، هو ما تسبب في تدهور حالتها الصحية، وكذلك تراكم المياه على رئتيها، وأكدت خلال حديثها أيضًا "بأن الأطباء كانوا واقفين يتناولون السجائر أثناء سماعهم صراخ ريهام ولم يتحرك أحد"، وأضافت بأن ابنتها كانت تقول لها "أنا هموت خلاص".

جدير بالذكر إن ريهام تعرضت في وقت سابق للسقوط في منزلها، من ثم أصيب بكسر رباعي في كاحلها مما تسبب في مضاعفات وآلام في ذراعها ورقبتها، مما ذهبت ريهام مع والدتها لأقرب مستشفى للكشف عليها وحصلت مضاعفات فيما بعد تسببت في وفاتها.