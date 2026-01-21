بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ضد الجابون في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 يناير 2026 03:29 مساءً - تتجه أنظار عشاق كرة اليد اليوم نحو الظهور الأول للمنتخب الوطني المصري في بطولة كأس أمم إفريقيا 2026، حيث يواجه منتخب الجابون في لقاء افتتاحي يحمل أهمية خاصة ضمن سباق المنافسة على اللقب القاري. ويسعى الفراعنة لبدء البطولة بقوة تعكس مكانتهم كأحد أبرز المرشحين للتتويج.

يدخل المنتخب المصري المواجهة بشعار الفوز فقط، في ظل رغبة الجهاز الفني واللاعبين في فرض الإيقاع مبكرًا وإرسال رسالة واضحة لبقية المنتخبات المنافسة، خاصة أن انطلاقة البطولة غالبًا ما ترسم ملامح المشوار القادم.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد الجابون مجانًا

تتولى شبكة قنوات ON Time Sports نقل مباريات منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد، حيث تتيح للجماهير متابعة لقاء مصر والجابون عبر شاشة ON Time Sports 1 HD، ضمن تغطية شاملة ومفتوحة دون تشفير.

موعد مباراة مصر ضد الجابون في كأس أمم إفريقيا لكرة اليد

انطلقت مباراة مصر والجابون اليوم الأربعاء في تمام 12:00 ظهرًا بتوقيت القاهرة

كيفية مشاهدة مباراة مصر ضد الجابون

إلى جانب النقل التلفزيوني، توفر القناة الناقلة تغطية مباشرة عبر منصاتها الرقمية، ما يمنح الجماهير فرصة متابعة اللقاء من أي مكان، كما تتوفر تحديثات لحظية لأحداث المباراة ونتائج الأشواط أولًا بأول.

متابعة مباراة مصر ضد الجابون بث مباشر

يمكن لعشاق كرة اليد متابعة الظهور الأول لمنتخب مصر في كأس أمم إفريقيا لكرة اليد عبر شاشة ON Time Sports 1 HD، والاستمتاع ببداية مشوار الفراعنة في رحلة الدفاع عن الهيبة القارية.

تمثل مباراة الجابون محطة أساسية في رحلة الفراعنة بالبطولة، حيث يسعى الجهاز الفني لاستغلالها في تعزيز الانسجام بين اللاعبين وتجربة بعض الحلول التكتيكية قبل المواجهات الأصعب، و تحقيق الفوز في اللقاء الافتتاحي يمنح المنتخب دفعة قوية على المستوى المعنوي والفني.