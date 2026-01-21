الميركاتو الشتوي.. ما حقيقة انتقال أليو ديانج لاعب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 يناير 2026 03:29 مساءً - لا يزال مستقبل المالي أليو ديانغ لاعب وسط الأهلي المصري محل نقاش واسع داخل أروقة القلعة الحمراء، في ظل العرض الذي تقدم به نادي فالنسيا الإسباني للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ويرتبط ديانغ بعقد مع الأهلي يمتد حتى يونيو 2026، إلا أن اللاعب أبدى رغبة واضحة في خوض تجربة احترافية جديدة خارج الدوري المصري، وطلب من إدارة ناديه السماح له بالرحيل خلال شهر يناير الجاري.

وكان لاعب الوسط المالي قد شارك مؤخرًا مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 التي أقيمت في المغرب، ونجح في الوصول مع مالي إلى الدور ربع النهائي ما ساهم في زيادة الاهتمام الخارجي بخدماته.

وبحسب مصادر فإن إدارة الأهلي لا ترفض فكرة انتقال ديانغ من حيث المبدأ لكنها وضعت شرطًا ماليًا حاسمًا لإتمام الصفقة، يتمثل في الحصول على مليون يورو مقابل الاستغناء عن اللاعب.

في المقابل تقدم فالنسيا بعرض رسمي بلغت قيمته 500 ألف يورو فقط لضم ديانغ خلال الفترة المتبقية من عقده، وهو ما اعتبرته إدارة الأهلي عرضًا غير مناسب ولا يعكس القيمة الفنية للاعب.

ورغم الضغوط التي يمارسها ديانغ لتحقيق حلم الاحتراف في الليغا الإسبانية تظل إدارة الأهلي متمسكة بمطالبها المالية سعيًا لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من بيع عقد اللاعب، خاصة في ظل أهميته داخل صفوف الفريق.

ويعاني فالنسيا هذا الموسم على مستوى النتائج إذ يحتل المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد 20 جولة، ما يدفعه لتعزيز صفوفه خلال الميركاتو الشتوي.

ومع استمرار فترة الانتقالات الشتوية في مصر حتى 8 فبراير المقبل يبقى ملف ديانغ مفتوحًا على جميع الاحتمالات، سواء بحسم انتقاله إلى فالنسيا أو استمراره مع الأهلي حتى نهاية الموسم وفقًا لقرارات الإدارة والجهاز الفني.