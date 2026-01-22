سقوط الأمطار وشبورة محملة بالأتربة.. تحذيرات الأرصاد الجوية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 01:22 مساءً - شهدت حالة الطقس، اليوم الخميس الموافق 22 يناير 2026، ارتفاع في درجات الحرارة، لتسود على البلاد طقس بارد في الصباح الباكر، وتشدد البرودة ليلًا، وسط تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية.

توقع خبراء الأرصاد الجوية وجود فرص لسقوط الأمطار على أغلب مدن ومحافظات مصر وتمتد إلى مناطق في القاهرة الكبرى، على فترات متقطعة طوال اليوم.

وحذر الخبراء من تكون شبورة مائية كثيفة قد تصل إلى حد الضباب وتؤثر على الرؤية، مناشدين قائدي السيارات بإتباع قواعد المرور للحد من وقوع حوادث الطرق.

وبالنسبة لحالة الرياح، تشهد البلاد نشاط الرياح على مفترق الطرق والمدن بالمحافظات، وتكون محملة بالأتربة والرمال، وقد تسبب تدهور في الرؤية الأفقية.

وسجلت درجة الحرارة اليوم الخميس في محافظة القاهرة، العظمى عند 23 درجة مئوية، والصغرى عند 13 درجة مئوية.

وفي محافظة الإسكندرية، وصلت درجة الحرارة العظمي عند 20 درجة مئوية، والصغرى عند 10 درجات مئوية.