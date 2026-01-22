بدون تقطيع وتشفير.. كيفية مشاهدة مباراة تونس ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 01:22 مساءً - تتجه أنظار متابعي كرة اليد الإفريقية، اليوم الخميس، إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب تونس بنظيره منتخب غينيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد 2026، المقامة حاليًا على الأراضي الرواندية بمشاركة أبرز منتخبات القارة.

ويهتم الجمهور الرياضي بمعرفة طرق مشاهدة مباراة تونس ضد غينيا، خاصة أنها قد تلعب دورًا حاسمًا في صراع صدارة المجموعة، في ظل سعي “نسور قرطاج” لمواصلة النتائج الإيجابية وتأكيد عودتهم القوية للمنافسة على اللقب القاري.

ويدخل المنتخب التونسي اللقاء بروح معنوية عالية، بعد ظهوره القوي في الجولة الافتتاحية، واضعًا نصب عينيه تحقيق فوز جديد يقرّبه من حسم التأهل إلى الأدوار الإقصائية مبكرًا، وتوجيه رسالة واضحة لبقية المنافسين.

في المقابل، يسعى منتخب غينيا إلى تقديم مباراة قوية ومحاولة مجاراة خبرات المنتخب التونسي، على أمل تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من حظوظه في المنافسة داخل المجموعة.

موعد مباراة تونس ضد غينيا في كرة اليد

تنطلق صافرة بداية اللقاء اليوم الخميس 22 يناير 2026، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والخامسة مساءً بتوقيت مصر.

أين تشاهد مجانًا مباراة تونس ضد غينيا

تُنقل المباراة مجانًا عبر البث الأرضي الرقمي لقنوات أون تايم سبورتس داخل مصر، كما تتيح القنوات الرياضية الوطنية التونسية متابعة اللقاء لجمهور نسور قرطاج، إلى جانب قناة ON Time Sports 3 HD.

كيفية مشاهدة مباراة تونس ضد غينيا عبر الإنترنت

تتوفر إمكانية متابعة البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لقنوات أون تايم سبورتس على موقع “فيسبوك”، إلى جانب القناة الرسمية للاتحاد الإفريقي لكرة اليد على منصة “يوتيوب”، التي تنقل جميع مباريات البطولة مباشرة.