القنوات الناقلة لمباراة القوة الجوية ضد القاسم بالدوري...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 01:22 مساءً - يستقبل نادي القوة الجوية نظيره نادي القاسم مساء اليوم الخميس، في مواجهة مرتقبة يحتضنها ملعب "النجف الدولي"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري نجوم العراق 2025-2026.

ويدخل الصقور اللقاء وهم في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 25 نقطة، حيث يسعى الفريق العريق بقيادة نجومه لاستعادة نغمة الانتصارات وتضييق الخناق على فرق الصدارة، خاصة بعد تعادله الأخير أمام الشرطة بهدف لمثله.

في المقابل، يحل نادي القاسم وهو يعاني في تذيل جدول الترتيب بالمركز العشرين برصيد نقطة واحدة فقط، ويطمح الفريق للخروج بنتيجة إيجابية تعيد له الثقة وتوقف سلسلة الهزائم المتتالية التي طاردته في الجولات الماضية.

موعد مباراة القوة الجوية ضد القاسم

تقام المباراة اليوم الخميس 22 يناير 2026، وتنطلق صافرة البداية في تمام الأوقات التالية:

الساعة 11:00 صباحاً بتوقيت القاهرة.

الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت بغداد ومكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة القوة الجوية ضد القاسم

تنقل أحداث اللقاء مباشرة عبر قناة العراقية الرياضية HD بصوت المعلق حسين سمير، حيث توفر القناة تغطية حية ومباشرة لمباريات دوري نجوم العراق.