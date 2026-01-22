لاقتحام المربع الذهبي.. القنوات الناقلة لمباراة الزوراء ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 01:22 مساءً - يستقبل نادي الزوراء نظيره نادي النجف مساء اليوم الخميس، في مواجهة مرتقبة يحتضنها ملعب "الكابتن شرار حيدر" بالعاصمة بغداد، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري نجوم العراق 2025-2026.

ويدخل النوارس اللقاء وهم في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 23 نقطة، حيث يسعى الفريق الأبيض لمواصلة نغمة الانتصارات بعد فوزه الأخير على أربيل، معتمدًا على صفقاته الهجومية الجديدة ورغبته في الزحف نحو المربع الذهبي.

في المقابل، يحل نادي النجف ضيفًا وهو يمر بظروف صعبة، حيث يتواجد في المركز التاسع عشر برصيد 7 نقاط فقط، ويطمح الفريق الملقب بـ "غزلان البادية" لإيقاف نزيف النقاط وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزوراء للهروب من مناطق المؤخرة في جدول الترتيب.

موعد مباراة الزوراء ضد النجف

تقام المباراة اليوم الخميس 22 يناير 2026، وتنطلق صافرة البداية في تمام الأوقات التالية:

الساعة 05:30 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس.

الساعة 06:30 مساءً بتوقيت بغداد ومكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة الزوراء ضد النجف

تنقل أحداث اللقاء مباشرة وحصرياً عبر قناة العراقية الرياضية HD بصوت المعلق حسين الساعدي.